«Страдаю»: 27-летняя Анна Заворотнюк не может вернуться в ОАЭ из-за проблем с документами

Семья тяжелобольной Анастасии Заворотнюк тщательно скрывает ее от внимания публики, вот почему для всех является тайной, в каком состоянии сейчас находится актриса. Зато ее наследница ведет довольно открытый образ жизни. 27-летняя Анна строит активный диалог с подписчиками и всегда рада поделиться подробностями о себе. Известно, что несколько недель назад девушка вернулась из ОАЭ в Москву по семейным обстоятельствам. Что именно вынудило ее прилететь — Заворотнюк не стала уточнять, зато она заявила: заснеженная столица ей не по душе. Вот почему знаменитость выразила желание поскорее вернуться в теплую и солнечную страну. Правда, как выяснилось, с этим могут возникнуть трудности.

В личном блоге Анна пожаловалась, что ей придется поменять обратный билет, и виной всему задержка документов. «Я переживаю, но пусть это будет самой большой проблемой», — высказалась девушка.

Напомним, что в ОАЭ остался избранник Заворотнюк. Еще в конце минувшего года молодые люди перебрались в Дубай из-за работы супруга Анны. Наследница Анастасии призналась, что из-за проблем с документами она страдает от разлуки с мужчиной.

«Я сейчас страдаю. Вышел сериал, который мы договорились с мужем вместе смотреть, а он в другой стране. Жду документы только для этого», — поделилась откровением девушка.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что была вынуждена обратиться к психологу из-за болезни матери. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой офтальмологи указали 32-летней Регине Тодоренко на проблему с правым глазом. Напомним, что в последнее время в семье телеведущей идет череда несчастий: сначала ее сын Михаил получил травму головы, а теперь и сама знаменитость узнала о своем диагнозе.