«Мне очень помогло»: 27-летняя Анна Заворотнюк обратилась к психологу из-за болезни матери

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Многие эксперты из этой области в один голос заявляли: шансы на выживание с таким диагнозом небольшие. Однако совсем недавно стало известно, что актрису выписали из онкологического центра и перевезли домой. После этого никаких сообщений о судьбе знаменитости не поступало, что крайне расстраивает публику. Фанаты «Моей прекрасной няни» не скрывали, что болезнь Заворотнюк стала для них ударом. Вот почему многих интересует вопрос, как дочка Анастасии справляется с семейной бедой. Об этом Анна рассказала в социальной сети.

Девушка ведет довольно активный диалог с фолловерами. Сегодня знаменитость нашла в Сети свою единомышленницу, которая также столкнулась с заболеванием матери. По словам подписчицы, она не знает, как дальше жить. Анна не оставила ее в беде и дала дельный совет, который помог ей справиться с ситуацией.

«Моя хорошая, попробуйте обратиться к психологу. Мне очень помогло», — написала 27-летняя наследница Заворотнюк.

Ранее Наталья Бондарчук назвала жизнь Анастасии «жертвоприношением». По словам знаменитости, актриса своим примером показывает, что бороться с опасным недугом можно и нужно. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 69-летняя Любовь Успенская заговорила про американскую пенсию. Певица призналась, что у нее «очень дорогая жизнь», вот почему она приняла для себя важное решение.