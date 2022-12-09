Раздвинула ноги: Карпович после предательства Прилучного теребит пальцами

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович не афиширует свою личную жизнь. СМИ писали, что 36-летняя актриса долгое время встречалась с коллегой Павлом Прилучным, пока он не женился на Зепюр Брутян. В соцсетях одинокой девушки все чаще появляются странные публикации.

Недавно знаменитость приняла участие в необычной фотосессии. Мирослава появилась в кадре стоя на коленях на песке и сыпя его с поднятых рук. Девушка позировала в очень коротких шортах, рубашке на голое тело и в парике. Поклонники оценили преображение актрисы.

«Очень красиво», «Как вам идут такие волосы», «Божественно», «Очень горячо», «Песок в трусы не попал?», «Просто красавица», – пишут в комментариях.