Раздвинула ноги: Карпович после предательства Прилучного теребит пальцами
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович не афиширует свою личную жизнь. СМИ писали, что 36-летняя актриса долгое время встречалась с коллегой Павлом Прилучным, пока он не женился на Зепюр Брутян. В соцсетях одинокой девушки все чаще появляются странные публикации.
Недавно знаменитость приняла участие в необычной фотосессии. Мирослава появилась в кадре стоя на коленях на песке и сыпя его с поднятых рук. Девушка позировала в очень коротких шортах, рубашке на голое тело и в парике. Поклонники оценили преображение актрисы.
«Очень красиво», «Как вам идут такие волосы», «Божественно», «Очень горячо», «Песок в трусы не попал?», «Просто красавица», – пишут в комментариях.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Многие пользователи Сети жалеют Мирославу, которая осталась одна после предательства Прилучного. А сам актер наслаждается семейной жизнью с очаровательной Брутян. Недавно мы писали о том, что девушка находится в «интересном положении». Источник в подмосковной клинике сообщил, когда красавица родит от Павла.
Сама же Мирослава в соцсетях немногословна. Поклонники интересуются, будет ли она принимать участие в съемках продолжения сериала «Папины дочки». На днях ее коллега Елизавета Арзамасова подтвердила возвращение ситкома.