Арзамасова подтвердила возвращение «Папиных дочек» на телеэкраны спустя 10 лет

Сериал «Папины дочки» стал культовым проектом для телеканала «СТС», на котором выросли многие девочки, а вместе с ними и любимые актрисы. Ситком стал настолько успешным, что он имеет в своей истории целых 20 сезонов. Сегодня появилась информация о возвращении «Папиных дочек» на телеэкраны спустя 10 лет.

Новость подтвердили не только представители «СТС», но и Лиза Арзамасова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале. В социальной сети девушка поделилась кадрами, на которых она держит сценарий нового сезона, и интригующе подписала: «Кажется, что-то намечается».