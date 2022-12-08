Арзамасова подтвердила возвращение «Папиных дочек» на телеэкраны спустя 10 лет
Фото: стоп-кадр из фильма
Сериал «Папины дочки» стал культовым проектом для телеканала «СТС», на котором выросли многие девочки, а вместе с ними и любимые актрисы. Ситком стал настолько успешным, что он имеет в своей истории целых 20 сезонов. Сегодня появилась информация о возвращении «Папиных дочек» на телеэкраны спустя 10 лет.
Новость подтвердили не только представители «СТС», но и Лиза Арзамасова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале. В социальной сети девушка поделилась кадрами, на которых она держит сценарий нового сезона, и интригующе подписала: «Кажется, что-то намечается».
Фото: Из профиля Instagram Арзамасовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Режиссером кинокартины вновь станет Александр Жигалкин. Совсем скоро стартуют съемки, но пока создатели проекта держат в секрете информацию о полном актерском составе.
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