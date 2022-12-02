Источник в подмосковной клинике сообщил, когда Брутян родит от Прилучного

Актриса Зепюр Брутян находится на четвертом месяце беременности, предварительная дата родов – май следующего года. Об этом сообщил источник в элитной подмосковной клинике.

По его словам, беременность протекает легко, поэтому врач разрешил перелеты. Недавно Брутян и ее супруг Павел Прилучный вернулись из Дубая.

Пара посещает клинический госпиталь Лапино, беременную актрису наблюдает один из лучших акушер-гинекологов. По словам источника, в клинику супруги всегда ездят вместе и «муж очень заботится о будущей мамочке». Пол ребенка еще неизвестен.

Напомним, Брутян и Прилучный сыграли свадьбу в августе, а расписались в мае. Актер сделал предложение буквально через несколько дней после знакомства. Он быстро понял – это его человек.

Для Прилучного это второй брак. От союза с актрисой Агатой Муцениеце у него есть сын и дочь.

Ранее сообщалось, что на фоне слухов о беременности Брутян стала скрывать живот.