Разбитые бутылки и свинарник: организаторы концерта Земфиры* рассказали правду о произошедшем в Казахстане

Организаторы концерта Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в Казахстане ответили на ее обвинения, об этом сообщает сайт mk.ru.

Продюсер Дана Орманбаева объяснила, что со стороны организаторов были выполнены все прихоти певицы, «вплоть до фотографирования цвета коврика в душевой». Проблема могла быть в том, что несмотря на запрет снимать репетицию выступления Земфиры*, один из членов ее команды все же сделал это и опубликовал запись в Сети.

При этом Табриз Шахиди, которого певица в своем посте назвала «неким Табризом», по мнению Орманбаевой, является «опытнейшим промоутером с 25-летним стажем в отрасли шоу-индустрии». Вместе с этим, продюсер опубликовала снимки из гримерки певицы в Астане. На кадрах — разгром, на полу валяются разбитые бутылки из под вина, повсюду мусор.

Девушка выдвинула свою версию случившегося. По ее словам, недопонимание могло возникнуть из-за коммуникации с членами коллектива артистки. Отдельно Орманбаева подчеркнула, что Земфира* «всю дорогу проявляла дружелюбие, теплоту и человечность».

Напомним, Земфира* после выступлений в Алматы и Астане назвала организацию концертов «чудовищной». Однако позже ей пришлось извиняться перед жителями Казахстана за свое поведение. Многих расстроило и то, что название страны в посте знаменитости было написано с маленькой буквы.

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*признана иноагентом на территории РФ