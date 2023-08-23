«Чудовищно»: Земфира* вышла из себя из-за организации концертов в Казахстане

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) назвала организацию концерта в Казахстане чудовищной, об этом со ссылкой на личный Telegram-канал исполнительницы сообщает Газета.Ru.

Концертная деятельность певицы в августе началась с выступления в Риге, а уже 18 августа Земфира* поехала петь в Казахстан. Там она собрала две самые большие площадки - Алматы Арену в Алматы и Барыс Арену в Астане. Однако певица осталась недовольна организацией концертов. В недобросовестном подходе она обвинила промоутера по имени Табриз, вероятно имея ввиду известного организатора концертов российских звезд Табриза Шахиди.

«Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане — некий Табриз, вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза... Спасибо», — написала в личном блоге Земфира*.

После того, как ее сообщение разлетелось в СМИ, некоторые посчитали, что претензии у певицы еще и к аудитории, однако она поспешила это опровергнуть.

«Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал — встретили действительно отлично», — объяснила исполнительница.

В августе Земфира* объявила о намерениях записать новый альбом, который не планирует выпускать в ближайшее время. В него должны войти «вечные песни» звезды.

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*Признана иноагентом на территории РФ