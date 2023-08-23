По лицу прошлись «сапогами»: измученная Алена Шишкова заговорила об обмороках и судорогах

30-летняя модель Алена Шишкова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Пользователи Сети все пытались уличить девушку в том, что она зачастила с пластическими операциями. Однако хирургическое вмешательство стало следствием долгой борьбы с анорексией и булимией.

Недавно блогерша вышла на связь с подписчиками, чтобы поделиться подробностями о своем здоровье. Алена Шишкова отметила, что после участия в разных телешоу выслушивала постоянные замечания по поводу своей внешности.

«И даже многие популярные люди прошлись своими «сапогами» по моему скромному лицу», – пишет она.

Долгое время девушка старалась не реагировать на подобные высказывания, поскольку, по ее словам, проблема действительно была: это анорексия и булимия. На протяжении восьми лет Шишкова проходила курсы лечения по набору веса, сдавала анализы, принимала медицинские препараты.

«Здоровье мое ухудшалось, это сказалось на качестве жизни. Мне не хотелось выходить в свет, лишний раз кому-то показываться», – продолжает Алена.

В апреле модель начала падать в обмороки, у нее были судороги. Тогда Шишкова решила снова обратиться за помощью в Центр изучения расстройств пищевого поведения.

Пройдя курс лечения, девушке удалось вернуться к обычной жизни, только вот набранный вес распределился неравномерно. Именно по этой причине блогерша прибегла к пластической операции. Хирург смог вернуть блондинке пропорциональные формы, и сейчас она проходит реабилитацию.

Ранее мы писали, что 60-летний Сергей Зверев стал терять зрение.