«Разбила лоб об стекло»: Клава Кока получила травму на концерте

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, получила травму лица во время репетиции номера на премии МУЗ-ТВ. 28-летняя исполнительница хита «Краш» не заметила стекло и сильно ударилась.

«Сначала разбила лоб об стекло на репетиции номера премии МУЗ-ТВ, а потом еще и разбила губу микрофоном, упав на вечернем концерте», — разоткровенничалась Клава в личном блоге.

Она опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена с покрасневшим лбом. Артистке выдали лед, чтобы избежать появления шишки и синяка.

«Я врезалась в стекло, но не испугалась, я стессоустойчивая», — заверила Кока.

Ранее композитор Юрий Лоза заявил, что не даст Клаве Коке исполнить его хит «Плот». Артист уверен, что певица с ним «не справится».

Также сообщалось, что на одном из концертов за 20 минут до выступления Клаве Коке пришлось менять репертуар и костюмы. Певица побоялась, что ее образы слишком дерзкие и могут быть неправильно восприняты публикой.