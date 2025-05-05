«Переживали за свою жизнь»: Клава Кока рассказала об инциденте на корпоративе

Клава Кока вспомнила, как волновалась за жизнь танцоров на корпоративе. Певица рассказала об инциденте в подкасте «Неформат».

В новом интервью артистка вспомнила, как за 20 минут до выступления ей пришлось менять репертуар и костюмы. Клава побоялась, что ее образы и образы танцоров слишком дерзкие и могут быть неправильно восприняты публикой.

«Однажды я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины и не было ни одной девушки. Я приезжаю со своей подтанцовкой, которая танцует в жанре Vogue, на нас были надеты какие-то сетки… Парни в тот момент переживали за свою жизнь», — высказалась артистка.

По словам Клавы, ей неоднократно приходилось менять номера прямо перед выходом на сцену.

Также певица рассказала, что ей часто предлагают выступить в бане, но она отказывается от подобных корпоративов.

Ранее певица Клава Кока показала новую прическу, из-за которой проплакала всю ночь. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Вера Брежнева во время концерта получила предложение выйти замуж.