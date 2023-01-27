«Ратик не скучает»: мать Тимати поставила на место Анастасию Решетову

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына Анастасия Решетова признается, что очень скучает по ребенку. Мальчик сейчас отдыхает вместе с папой, сестрой Алисой и мамой музыканта Симоной Юнусовой на Коста-Рике. Модель переживает за наследника и просит мужчину побыстрее его вернуть. Мать рэпера решила публично высказаться на эту тему.

Симона активно ведет социальные сети, где делится подробностями отдыха. Подписчики поинтересовались, как трехлетний мальчик переносит долгую разлуку с мамой. Женщина заявила, что он прекрасно проводит время и ни по кому не скучает.

«Дети в таком возрасте не скучают, если их к этому не побуждать сознательно. Они просто живут и радуются», — написала мать музыканта в личном микроблоге.

В Сети давно ходят слухи, что Симона не приняла Анастасию Решетову, у которой свои взгляды на воспитание ребенка. Один из поклонников в очередной раз задал женщине вопрос, почему у нее не сложились отношения с бывшей сына. Но она заявила, что не собирается отвечать.

Зато Симона очень тепло относится к нынешней возлюбленной артиста Валентине Ивановой. Модель смогла покорить сердце матери Тимати и часто проводит время вместе с его семьей. Поклонники пишут в соцсетях, что женщины очень похожи. Возможно, именно Ивановой удастся выйти замуж за рэпера. Напомним, что звезда никогда не был в браке, хотя у него есть двое детей.