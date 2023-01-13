С полуголой красоткой на пляже: Тимати застали за интимными ласками с 20-летней моделью

Рэпер Тимати является одним из самых завидных холостяков России. Музыкант встречался со многими девушками, вот только ни одной еще не удалось затащить его под венец. После участия с реалити ТНТ «Холостяк» и неудачного романа с его победительницей артист перестал афишировать свою личную жизнь. Однако внимательные фанаты заподозрили новый любовный интерес Тимати. Неожиданно рэпер стал появляться на мероприятиях под руку с 19-летней моделью Валентиной Ивановой.

Девушка, к слову, идеально вписывалась в типаж Юнусова – молодая, брюнетка, высокая, подтянутая фигура с округлыми формами. Однако Тимати никак не комментировал свои новые отношения, а через которое время стал часто мелькать вместе с новой кандидаткой на свое сердце. Причем она гораздо больше нравилась фанатам музыканта. Полина Фирстова не только красивая и эффектная девушка, но и умная. За ее плечами красный диплом МГУ и успешная карьера. Но роман с ней оказался лишь слухами, в отличие от любви с Ивановой.

Сейчас Тимати отдыхает на Мальдивах. И, как оказалось, не один, а как раз вместе с Валентиной, которой совсем недавно исполнилось 20 лет. Их застали не просто в обнимку, а за страстными поцелуями. Пара не скрывала своих чувств на пляже, и тем самым официально подтвердила свои отношения.