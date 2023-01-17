«Прошло уже 16 дней, как я не видела своего мальчика»: у Анастасии Решетовой забрали трехлетнего сына

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались осенью 2020 года. Поклонники долгое время наблюдали за тем, как развиваются отношения пары и ждали, когда же молодые люди отправятся по венец. Однако до свадьбы дело так и не дошло. После рождения сына артисты приняли решение о расставании.

Ратмир стал первым ребенком для Анастасии и вторым для Тимати. У музыканта от Алены Шишковой есть дочь Алиса. Но рэпер всегда мечтал о наследнике, поэтому хотел, чтобы мальчик остался с ним. Решетова разлучаться с сыном не желала. Она заявила, что будет самостоятельно его воспитывать. В итоге экс-возлюбленные сошлись на том, что Ратмир останется с мамой, но отец сможет забирать к себе его на время.

Сейчас все чаще модель вместе с сыном живет в Дубае. Об окончательном переезде Решетова пока не говорит, но признается, что ей одинокого комфортно в обеих странах. Из-за постоянного отсутствия Анастасии в России, Тимати не имеет возможности видеться с Ратмиром так часто, как он хочет. Поэтому рэпер решил эту проблему радикальным способом и забрал сына у модели.

О месяце Ратмира с отцом бывшие возлюбленные договорились заранее, но Анастасия все равно оказалась не готова к длительной разлуке с ребенком. В личном Телеграм-канале она призналась, что не может смотреть на мальчика по видеосвязи и при этом понимать, что она еще долго не сможет его обнять.

«Прошло уже 16 дней, как я не видела своего мальчика и еще почти столько же не увижу. Как можно разлучаться маме с ребенком на такой большой срок?» - недоумевала модель.

Также Решетова поделилась со своими подписчиками, что видит изменения в сыне, когда он долгое время проводит с отцом. По ее словам, Ратмир на расстоянии слишком холоден с ней.

«Я знаю, что ему на отдыхе с папой очень хорошо, тепло и весело. Но все же, разговаривая с ним по телефону, я замечаю изменения в его поведения и чувствую некий холод. Это его состояние является полной противоположностью того, что было во время нашего недавнего с ним путешествия. Такие дела…» - рассказала Анастасия Решетова.

Ранее модель в личном блоге поделилась соображениями по поводу многоженства и рассказала, как к этому относится.