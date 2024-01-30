Осужденный пожизненно за соучастие в убийстве Михаила Круга попросился на СВО

Осужденный пожизненно за соучастие в убийстве певца Михаила Круга Александр Агеев попросился в зону СВО. Он лично обратился к главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Изданию стало известно, что сначала Агеев написал в военкомат Твери. Это было сделано сразу после вынесения ему приговора. Осужденного отказались призвать. Дальше Агеев обратился в суд, но не нашел поддержки – ему отказали в удовлетворении иска.

Теперь он решил обратиться с просьбой к главе СПЧ. Агеев аргументировал, что решения суда, по его мнению, незаконны. Кроме того, осужденный уверен, что его таким образом ограничивают в правах.

Ранее сообщалось, что вдова шансонье Ирина Круг готова выступить на новогодних корпоративах за 900 тыс. рублей. Выступление с сыном стоит дороже – 1,3 млн. Критик Сергей Соседов оценил расценки и задался вопросом, кто слушает исполнительницу. Ему совершенно неинтересно творчество певицы. При этом Соседов назвал дураками тех людей, которые готовы платить соответствующие деньги за ее выступление.