Певица Ирина Круг прокомментировала участие сына в «Новой Фабрике звезд». Об этом сообщает The Voice.

Совсем скоро на ТВ покажут «Новую Фабрику звезд». Известно, что среди участников шоу оказались сыновья Тины Канделаки и Ирины Круг. 21-летний Александр Круг будет на протяжении трех месяцев жить на проекте и бороться за победу. По словам Ирины, она рада за наследника, который стал конкурсантом «легендарного» шоу. Певица отметила, что на месте сына она бы тоже подала заявку на участие в «Новой Фабрике звезд».

«Мы, конечно же, обсуждали его участие, но я и представить не могла, что на проекте участники будут жить три месяца. Я очень рада за Сашу. Мне кажется, для молодых исполнителей — это лучшее, что только можно было придумать», — высказалась артистка.

Также Ирина отметила, что сын попал на проект не по блату, а благодаря своему таланту. Александр, как и остальные участники, прошел открытый кастинг.

«На «Фабрику» он шел на общих основаниях. У него ведь действительно хороший музыкальный слух, профессиональное образование и голос», — резюмировала Круг.

Ранее Тина Канделаки заявила, что волнуется из-за участия сына в «Новой Фабрике звезд». Подробности смотрите в этой новости.