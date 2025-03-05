«Расстояние — дело поправимое»: Дмитрий Дибров покинул Россию с семьей

Известный телеведущий Дмитрий Дибров покинул Россию с семьей. Об этом в личном микроблоге сообщила жена шоумена, модель Полина Диброва.

По словам манекенщицы, супруги впервые выбрали для отдыха Сейшелы.

«Впервые здесь, красота невероятная. Рай? Расстояние — дело поправимое. Главное идти навстречу к своим желаниям», — поделилась избранница звезды.

Жена шоумена призналась, что во время отпуска продолжает следить за фигурой. Блогерша занимается фитнесом с тренером и контролирует питание. Диброва исключила из рациона продукты, содержащие глютен, до минимума снизила употребление десертов и спиртного.

Напомним, Дмитрий Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было только 17 лет, а официально взял в жены в 2009 году. У супругов трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 9-летний Илья.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Диброва едва не потеряла мизинец в путешествии на Байкале.

Также Дмитрий Дибров рассказал, что не знает, сколько у него денег.