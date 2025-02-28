Жена Дмитрия Диброва едва не потеряла мизинец в путешествии на Байкале

Жена телеведущего Дмитрия Диброва едва не потеряла мизинец, пытаясь сделать фото во льдах Байкала. 36-летняя Полина Диброва сняла на видео перебинтованный травмированный палец. Об этом сообщает «Жизнь».

Знаменитость часто путешествует и особенно обожает проводить время в России. Зимой она решила отправиться на Байкал, чтобы насладиться красотой льдов. Ради эффектных кадров Полина забралась на глыбу льда и поранилась о край. На кадрах, которые публикует источник, видны капли крови и перебинтованный палец.

Женщина могла лишиться мизинца, но ее спасла плотная перчатка. Ее палец перебинтовали, и она продолжила путешествие.

«Отнимется?» – спрашивает у мужчины Диброва.

Напомним, что Дмитрий Дибров взял в жены модель в 2009 году. У них есть трое сыновей. В интервью сайту «Страсти» Полина рассказывала, что супруг стал для нее наставником.

Ранее мы писали о том, что Диброва рассказала об отношениях с мужем, воспитании детей и пластических операциях.