Дмитрий Дибров не знает, сколько у него денег

Ведущий Дмитрий Дибров заявил, что не знает, сколько у него денег. Соответствующее заявление он сделал на премьере фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Дибров появился на премьере в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с женой Полиной. Он рассказывал о 14-летнем сыне. Ведущего поразило, что он предложил посмотреть сериал «Сто лет одиночества» - Дибров даже не знал, что такое кино есть.

На вопрос журналистов, кем хочет быть сын, Дибров сказал: «У него выбора нет».

Супруги надеются, что скоро мальчик будет жить в отдельной квартире.

«Мы надеемся. Посмотрим, как получится», - рассказал Дибров.

Также журналистов интересовало, дают ли подростку карманные деньги, чтобы он учился ими распоряжаться.

«Я даже не знаю, сколько их у меня. Что же мне думать, сколько их у моего сына», - заключил ведущий.