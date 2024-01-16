Расставшаяся с мужем Кудрявцева объяснила, зачем раскрыла его зависимость

Телеведущая Лера Кудрявцева решила через расставание спасти мужа от алкоголизма. Об этом сообщает издание StarHit.

В начале 2024 года телеведущая объявила о расставании с Игорем Макаровым. Лера не стала раскрывать подробностей конфликта. Вместо этого она лаконично заявила: «Алкоголь — это зло». Также Кудрявцева добавила, что намеренно вынесла личное в публичное пространство. Как выяснилось, Лера раскрыла зависимость спортсмена, «чтобы спасти человека».

Также знаменитость отреагировала на комментарии россиян, обрадовавшихся ее расставанию с избранником. По мнению Кудрявцевой, счастливый человек не способен на подобные высказывания.

«У каждого в жизни своя «поганка». Счастливый человек априори не может быть злым. Каждому желаю стать хоть немного счастливее», — заявила Лера.

Ранее психолог Инна Мирная назвала расставание Леры Кудрявцевой с мужем закономерным. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Марина Анисина отреагировала на провокационное видео с участием Никиты Джигурды.