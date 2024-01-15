«Бутылка стала последней точкой»: психолог объяснила, почему рухнул брак Леры Кудрявцевой

Отсутствие взаимопонимания в отношениях

После завершения спортивной карьеры Макаров оказался без основной работы. Этот период пришелся на кризис среднего возраста мужчины. После 35 лет мы часто задаемся сложными вопросами: «Кто я? Чем полезен миру? Что я после себя оставлю?». В это время очень важны два аспекта: внутренний стержень, который поможет найти решения, и поддержка близких. Психолог предположила, что у хоккеиста не нашлось ни того, ни другого.

Телеведущая никогда не скрывала, что их роман был стремительным. В личном блоге Лера не раз говорила о том, как прошла первая встреча с мужем.

«Мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой», — делилась знаменитость.