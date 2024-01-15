«Бутылка стала последней точкой»: психолог объяснила, почему рухнул брак Леры Кудрявцевой
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В начале 2024 года Лера Кудрявцева сообщила о расставании с мужем Игорем Макаровым. Телеведущая не стала раскрывать подробностей произошедшего. Вместо этого она лаконично написала: «Алкоголь — зло». Многие убеждены, что супруги разошлись из-за разницы в возрасте. Однако психолог Инна Мирная с этим не согласна. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» эксперт назвала основную причину для расставания знаменитостей.
Разница в возрасте и алкоголь
«Разница в возрасте вряд ли является проблемой в этой паре. Лера отлично выглядит, они прожили вместе более 10 лет, родили ребенка и всегда смело отвечали хейтерам. Пристрастие Игоря к алкоголю — это, скорее, следствие истинной проблемы. Просто бутылка стала последней точкой», — высказалась Инна.
Отсутствие взаимопонимания в отношениях
После завершения спортивной карьеры Макаров оказался без основной работы. Этот период пришелся на кризис среднего возраста мужчины. После 35 лет мы часто задаемся сложными вопросами: «Кто я? Чем полезен миру? Что я после себя оставлю?». В это время очень важны два аспекта: внутренний стержень, который поможет найти решения, и поддержка близких. Психолог предположила, что у хоккеиста не нашлось ни того, ни другого.
Телеведущая никогда не скрывала, что их роман был стремительным. В личном блоге Лера не раз говорила о том, как прошла первая встреча с мужем.
«Мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой», — делилась знаменитость.
«Когда период влюбленности проходит, пара сталкивается с реальностью. В случае Леры муж оказался не таким легким и задорным, каким она его представляла. И это единственный момент, когда возраст сыграл роль. Ей казалось, что цифра в паспорте влияет на характер и поведение. Если молодой, значит, должен достигать, стремиться, но это совсем не так», — пояснила психолог.
Не так давно Кудрявцева рассказывала, что в отношениях с Макаровым ощущает себя более молодой и активной. Как выяснилось, Игорь мог целыми днями лежать на диване и ничего не делать.
«Макаров столкнулся со спадом в карьере и отреагировал определенным образом: ушел в себя, начал пить. Он не смог справиться со стрессом и вытянуть себя из кризиса. Лера не смогла его понять и поддержать, потому что ожидала другого от молодого мужчины. Расставание — логичный конец в этом случае», — резюмировала Инна.