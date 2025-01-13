Расстались? Муж Анны Asti уехал один на Бали после скандала со сливом снимков

Мужа Анны Asti заметили одного на Бали после новостей о разладе с певицей. Об этом сообщает Telegram-канал Только никому.

На Бали состоялся концерт Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ), который посетил избранник Анны. Примечательно, что самой певицы не было на мероприятии.

Как утверждает источник, после слива личных снимков в семье артистки напряженные отношения. Пока о разводе речь не идет, но «все сильно непросто». Ситуацию обостряет совместная работа: муж певицы является ее директором.

Отметим, что исполнительница хита «По барам» не подтверждала новости о разладе с мужем.

Ранее Анна Asti заявила, что скандал с фото не повлиял на отношения с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена хоккеиста Сергея Плотникова отреагировала на слухи о его романе с Анной Седоковой.

*признан иноагентом на территории РФ