«Мы не расстаемся»: Анна Asti сделала заявление об отношениях с мужем после слитых в Сеть фото

34-летняя певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) угодила несколько недель в громкий скандал. В Сеть выложили интимные фото и видео с участием певицы. Артистка призналась, что жила в постоянном страхе из-за шантажистов, но, несмотря на это, произошедшее не повлияло на отношения Анны с мужем.

В ноябре 2020 Asti вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Супруг во всем старается поддерживать Анну и остается с ней в тяжелые времена.

По словам исполнительницы хита «Царица», скандал не отразился на отношениях с мужем. Супруги проводят много времени вместе и устраивают друг другу свидания.

«Да регулярно, мы не особо расстаемся, у нас каждый день одно сплошное свидание. Мы умеем разделять работу и личные отношения и не каждую секунду общаемся», — заявила артистка в программе «Статус в сети» на телеканале RU.TV.

В декабре Анна Asti сообщила в своем микроблоге, что стала жертвой аферистов Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее смартфон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с мужем. По словам артистки, от нее требовали большую сумму денег, припугивая тем, что выложат интимные снимки с ее телефона в сеть.

После скандала муж Анны подарил ей роскошный букет цветов во время ее очередного концерта. Подробнее читайте здесь.