«Рассказывала о ситуации»: Савичева прокомментировала подозрения Собчак о травле Фадеева
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Юлия Савичева ответила журналистке Ксении Собчак на подозрения о том, что продюсер Максим Фадеев может быть причастен к травле певиц. Про Глюкозу она говорить не стала, но высказалась о своих отношениях с мужчиной. В соцсетях она назвала Фадеева своим учителем.
Ранее Ксения Собчак заявила, что в организации травли против Глюкозы может быть замешан продюсер, намекая на Фадеева. Она предостерегла Савичеву, что следующей может быть она. Но Юлия поспешила ответить звезде.
«И в интервью, и тут, в соцсетях, я рассказывала о ситуации с Максом и старыми песнями. Это было три года назад, и уже давно все в порядке — он мне тогда прислал бумагу с бессрочным разрешением исполнять его песни и наилучшими пожеланиями», – написала артистка.
Савичева отметила, что они с продюсером сохранили хорошие отношения. Также девушка дала понять, что Максим стал для нее близким человеком.
«Он всегда был и останется для меня учителем, к которому я отношусь исключительно с огромным уважением», — добавила знаменитость.
Ранее мы писали о том, что певицу Глюкозу задержали в аэропорту после странного вида и поведения. Отмечалось, что звезда могла быть в состоянии наркотического опьянения. Позже артистка вышла на связь и заявила, что кто-то пытается ее «уничтожить».