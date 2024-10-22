«Пытается меня уничтожить»: Глюкоза прокомментировала скандал с наркотиками в аэропорту

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, впервые прокомментировала скандал с задержанием в аэропорту Шереметьево. Артистка выразила уверенность, что кто-то пытается ее подставить, обвиняя в употреблении наркотиков.

По словам глюкозы, на выходе из самолета ее встретили сотрудники полиции, которые заранее ожидали ее прилета.

«Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал, что им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии», - рассказала певица в своем Telegram-канале.

Наталья не стала называть конкретных имен, но намекнула, что это может быть тот, кто последние месяцы пытается ее уничтожить.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить, но сейчас не о нем. Сейчас я покажу вам хронологию и факты. Потому что смотреть на эту кампанию «Глюкоза vs наркоконтроль» больше нет сил», - подчеркнула артистка.

Пост Глюкоза сопроводила видеороликом, который сняла после задержания. На нем певица просит сотрудников предъявить документы, но те в ответ требуют выключить камеру.

Как заверила певица, она не употребляла наркотики, поэтому отказалась сдавать анализы, после чего её увезли в суд и оштрафовали.

Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей.

Также сообщалось, что депутат Мособлдумы Анатолий Никитин призвал запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой появляться на концертах, телевидении и в социальных сетях после скандала с наркотиками.