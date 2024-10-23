«Знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться»: Собчак рассказала, кто спровоцировал травлю Глюкозы

Журналистка Ксения Собчак высказалась о скандале с певицей Глюкозой и наркотиками. Телеведущая намекнула, что во всей этой истории замешан продюсер Максим Фадеев.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения опубликовала пост, в котором защитила имя своей подруги. Она отметила, что даже в ролике, который распространили в Сети, видно адекватность артистки.

«Не похоже на речь угашенного наркомана, согласитесь», - заявила Собчак.

По признанию Ксении, она не может вдаваться в подробности всего этого скандала. Но она знает, какой человек спровоцировал травлю Глюкозы. Имя она не назвала, но привела факты, указывающие на Максима Фадеева.

«Знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один там продюсер на «наркоманку, которая позорит его и поет песни для детей», чтобы вызвать отдел по наркотикам. Все это — гнусная ложь, цель у которой одна — отжать бренд, за который ему уже все давно заплатили», - поделилась журналистка.

Также Собчак подчеркнула, что такая кампания разворачивается и в отношении Юлии Савичевой. И теперь телеведущая гадает, что могут приписать ей – квадробинг, раздвоение личности или что-то еще.

Ранее Филипп Киркоров выступил против травли Глюкозы.