«Рассчитываю быть беременной»: Кристина Асмус неожиданно для всех раскрыла свои планы

36-летняя звезда «Интернов» Кристина Асмус отдыхает в Венеции с дочерью Анастасией. Актриса гуляла по городу и сделала неожиданное заявление: она вновь хочет стать мамой.

В прошлый раз Кристина приезжала в Венецию, будучи беременной. Сейчас ее дочке 10 лет, и они вместе посетили город.

«В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной. Надеюсь… не через 10 лет» — написала актриса Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В 2013 году актриса вышла замуж за Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Спустя шесть лет, пара объявила о разводе.

После развода Кристина Асмус начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а Гарик Харламов с актрисой Катериной Ковальчук. Правда, не так давно их отношения закончились, но недавно появились слухи о воссоединении пары.

Недавно актрису госпитализировали из-за высокой температуры. Она признается, что причиной ее недомогания стало переутомление.

Ранее сваха Роза Сябитова впервые озвучила возможную причину развода комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. По ее словам, разрыв мог произойти из-за тяжелого характера звезды «Интернов».