Располневшего Витаса заметили в клинике Тимура Хайдарова

45-летнего певца Витаса заметили в клинике Тимура Хайдарова после набора веса. Об этом сообщает «7Дней.ru».

На днях певец посетил мероприятие в честь 35-летия Детского музыкального театра юного актера. Очевидцы заметили перемены во внешности Витаса, отметив лишний вес. После этого артист появился в клинике Хайдарова. Витас не стал уточнять, зачем приехал к Тимуру, но поклонники подозревают, что он решился на пластику.

По информации источника, ранее артист не ложился под нож хирурга.

«Пластику я не делаю, поэтому и страшный такой», — говорил певец.

Ранее певец Витас снизил гонорар на новогодние выступления в РФ на 2 млн рублей. Теперь часовой концерт Витаса обойдется заказчикам в 3,5 млн. Подробности читайте в этой новости.

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