Подешевел на 2 млн рублей: раскрыт гонорар Витаса на новогодние выступления в РФ

Певец Витас снизил гонорар на новогодние выступления в РФ на 2 млн рублей. Теперь часовой концерт Витаса обойдется заказчикам в 3,5 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Витас готов выступить в России уже в конце декабря. В отличие от цены, его райдер остался прежним. В нем прописаны 6 бутылок воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты. Важными условиями являются отсутствие алкоголя и лазерных установок. Последний пункт появился после того, как у артиста отслоилась сетчатка глаза. Витасу пришлось пройти курс лечения, чтобы вновь видеть.

Ранее в Сети завирусилось новое фото изменившегося до неузнаваемости 45-летнего Витаса. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что находящийся в рехабе рэпер Гуф хочет дать концерт с электронным браслетом. Артист просит врачей покинуть заведение на один вечер.