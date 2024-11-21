«Врачи сказали, что это невозможно исправить»: Рита Дакота оказалась на операционном столе в день рождения мужа

Певица Рита Дакота оказалась в больнице. Как выяснилось, из-за особенности организма артистке назначили операцию. Причем провели ее в день рождения ее мужа.

По словам Риты, операцию провели на желудке. Многие врачи не соглашались проводить хирургическое вмешательство, но супруг исполнительницы все-таки нашел специалиста, который согласился взяться за случай Дакоты. Правда, за очень большие деньги. Точная сумма не уточняется.

«У Риты есть клапан на желудке, который с детства вырос меньше, чем нужно. То есть у нее всю жизнь эта беда. Все врачи во всем мире сказали, что это невозможно исправить, нужно терпеть. Из-за того, что клапан до конца не закрывается желчная кислота или желудочный сок куда-то попадают, это раздражает. Получается небольшой постоянный химический ожог», - рассказал муж певицы.

Из-за состояния Риты день рождения ее супруга Федора им пришлось встречать в больничной палате. А к концу «торжества» артистка и вовсе уснула из-за того, что ей вкололи снотворное и обезболивающее.

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