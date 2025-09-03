Раскрыты райдер и гонорар вернувшегося в Москву Александра Гудкова

42-летний комик Александр Гудков поднял ценник на корпоративы до 7,4 млн. Об этом сообщает «Абзац».

В начале 2025 года стало известно, что юморист находится в Ереване. Однако на днях его заметили в Москве на мероприятии в качестве спикера. Как выяснилось, Гудков возобновил работу на корпоративах и повысил гонорар. Если заказчик хочет видеть Александра одного, то ему придется заплатить 3,4 млн, если в тандеме с Екатериной Варнавой, то 7,4.

В райдере артистов прописаны вино, дорогостоящее шампанское и обед — лосось на гриле или филе миньон.

Напомним, Гудков столкнулся с отменой после пародии на клип певца SHAMAN «Я русский». Юморист лишился рекламных контрактов, эфиров на ТВ и поддержки звезд.

Ранее Иван Ургант, Гудков и Варнава устроили в Европе шоу «Живой Ургант». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Леонид Якубович получает за частное мероприятие 6 млн.