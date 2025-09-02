«Он очень строгий, жесткий, требовательный»: на каких условиях Якубович соглашается на частное мероприятие

По данным СМИ, Леонид Якубович болен сахарным диабетом, из-за которого ему пришлось отказаться от алкоголя и сесть на диету. Продюсер Сергей Дворцов не смог подтвердить или опровергнуть новости о здоровье Якубовича — телеведущего давно не видно на светских мероприятиях. Зато в беседе с сайтом «Страсти» продюсер рассказал о востребованности Леонида Аркадьевича и его гонораре в 6 млн.

«Давно о нем ничего не слышал. Единственное знаю, что востребован как телеведущий и ведущий мероприятий. Он если и соглашается, то за 5-6 миллионов, не меньше», — высказался продюсер.

Дворцов отметил, что Якубович обладает суровым характером и требователен к выбору мероприятий. Как правило, он сам выдвигает условия, которые заказчик должен принять, если хочет увидеть его на своем празднике.

«Он очень строгий, жесткий, требовательный. Ведет себя как начальник. Требовательный к заказчику, которому ничего не остается, кроме как принять условия, выдвигаемые Леонидом Аркадьевичем», — резюмировал Сергей.

Отметим, что сам телеведущий отрицает проблемы со здоровьем. В августе 2025 года Якубович отметил 80-летие в Турции за 1,5 млн рублей.