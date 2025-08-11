Отмененные в РФ Ургант, Гудков и Варнава устроили в Европе шоу «Живой Ургант»

Шоумен Иван Ургант после краткосрочного отъезда из России в 2022 году оказался без работы на российском телевидении. Он решил гастролировать со своим «отмененным» проектом в Европе и пригласил экс-коллегу Александра Гудкова.

Telegram-канал Russian Fox опубликовал короткие видеоролики, снятые зрителями шоу, которое состоялось, предположительно, в Италии. Иван назвал постановку «Живой Ургант», а в качестве гостьи программы пригласил Екатерину Варнаву.

Юмористка села на диван и поинтересовалась у Урганта, по какому принципу были выбраны гости шоу. Иван решил ответить шуткой: «Почему ты в Италии? Потому что у тебя одной есть шенген».

Варнава засмеялась и предположила, что ее позвали, так как Алла Михеева, которая работала с Ургантом на Первом канале, просто не смогла приехать.

Варнава, Ургант и Гудков, который в 2022 году выступил с антироссийским заявлением, а в 2024 году попытался вернуться в Москву, развлекали гостей песнями. При этом Екатерина не попадала в ноты.

Ранее Ксения Собчак заявила, что возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену несправедливо по отношению к Ивану Урганту, который уже несколько лет не может пробиться обратно на экраны. Ксения предположила, что у шоумена оказались более слабые покровители, поэтому Козловского «разбанили», а Урганта нет.