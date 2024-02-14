Раскрыты райдер и гонорар исполнителя хита «Любимка» Niletto

Популярный певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) просит в условиях райдера пять пачек лапши быстрого приготовления и 12-летний виски. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, за одно выступление музыкант просит четыре миллиона рублей. В обязательные условия райдера входят кальян и кальянщик в гримерке, 12-летний виски Сhivas Regal, пачка сигарет с кнопкой, шесть энергетических напитков, а также пицца размером 40 сантиметров и пять пачек лапши быстрого приготовления.

Примечательно, что в своих интервью Прытков неоднократно заявлял, что придерживается здорового образа жизни и не любит употреблять спиртное.

Кроме того, в райдере также указано наличие машины премиум-класса не старше трех лет, внутри которого допускается курение электронных сигарет.

Ранее продюсер передачи «Телешоу 50х50» Анжела Хачатурян заявила, что комику Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) платили 25 млн рублей за четыре эфира. По ее мнению, услуги артиста не могут стоить таких денег.

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*(признан иноагентом на территории РФ)