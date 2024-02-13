«Он таких денег не стоит»: телепродюсер Хачатурян рассказала, что Галкину* платили 25 млн за четыре эфира

Продюсер передачи «Телешоу 50х50» Анжела Хачатурян рассказала, что юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) мог получать 25 млн рублей на ТВ. Она объяснила, что столь крупный гонорар, скорее всего, связан с влиянием певицы Аллы Пугачевой.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Если, как утверждают знатоки, ему действительно платили 25 миллионов за четыре эфира и репетиции, то это баснословно дорого. Он таких денег не стоит», - сказала Хачатурян. По ее словам, если объявить открытый тендер, то найдутся артисты «лучше и дешевле».

На вопрос, почему юморист получал так много за съемки, Хачатурян ответила: «Одна из причин, думаю, — влияние Пугачевой. Она могла сказать: «Если Галкин* будет в эфире — приду и я».

Хачатурян напомнила, что «не случайно» второй сезон шоу «Две звезды» вели Пугачева и ее муж. В целом, говорит продюсер, в России у юмориста «были шикарные условия для творчества».

Ранее певица Екатерина Шаврина ответила на вопрос журналистов о возвращении Пугачевой в Россию. Она заявила, что артистка «и не уезжала».

*признан иноагентом на территории РФ