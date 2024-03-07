Раскрыты подробности состояния актрисы Нонны Гришаевой

7 марта актрисе Нонне Гришаевой вызвали скорую помощь из-за резких болей в животе. Подробности состояния звезды сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи приехали к актрисе домой в Новую Москву. Артистку осмотрели и выписали таблетки.

В разговоре с корреспондентом звезда «Папиных дочек» заявила, что чувствует себя хорошо. Сообщения в СМИ она назвала сильно преувеличенными.

Напомним, сегодня у артистки начались судороги. Тесть звезды принял решение вызвать скорую помощь. От госпитализации Гришаева отказалась.

Ранее скорая помощь приехала в дом Ирины Алферовой. 101-летней матери актрисы стало плохо с сердцем. По данным источника, женщина почувствовала тяжесть в груди, а после у нее начались проблемы с дыханием.