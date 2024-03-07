Baza: актрисе Нонне Гришаевой понадобилась срочная помощь медиков

52-летней актрисе Нонне Гришаевой понадобилась срочная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Звезде «Папиных дочек» стало плохо днем 7 марта: у нее начались судороги. Тесть актрисы принял решение срочно вызвать скорую помощь.

Врачи оказали помощь Гришаевой на месте. Она отказалась от госпитализации.

Ранее Нонна Гришаева назвала Одессу лучшим местом в мире. В этом городе актриса родилась и провела все детство, поэтому у нее сохранилось много положительных воспоминаний о нем.

Также мы писали, что мать телеведущей Елены Малышевой вновь попала в больницу. Недавно 90-летнюю пенсионерку выписали, но дома Галина Морозова упала и травмировалась. Малышева поделилась, что переживает за родного человека, но надеется на ее скорое выздоровление.