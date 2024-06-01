Раскрыты подробности экспериментального лечения Анастасии Заворотнюк

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, обращалась в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова с просьбой изготовить индивидуальное лекарство.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, родственники тяжелобольной актрисы были вынуждены отказаться от разработанного специально для Анастасии препарата в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Оказалось, что он не прошел клинические испытания и был запрещен к применению в клиниках. При этом Заворотнюк основное время терапии проходила именно в лечебных учреждениях, что создавало трудности.

В Петербурге же производство таких препаратов было уже поставлено на поток со всеми необходимыми документами и пройденными испытаниями.

Как отмечает канал, терапия не дала ожидаемого результата, так как болезнь уже была запущена, но актрисе удалось продлить жизнь на целых четыре года, что для больных с глиболастомой, по мнению врачей, неплохой результат.

Полгода назад состояние Завортнюк стало стремительно ухудшаться, ее перевели в хоспис. 30 мая она умерла в окружении близких.

Ранее сообщалось, что организацией церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк занимается ритуальная Военно-мемориальная компания. Родственники выразили желание, чтобы во время прощания 1 июня на Троекуровском кладбище не велась фото и видеосъемка.

Также сайт «Страсти» рассказал, как жила и умирала актриса Анастасия Заворотнюк. Подробности читайте в этом материале.