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Опубликовано 31 мая 2024, 14:44
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Раскрыты особенности церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк пройдет в закрытом для съемки режиме.
Раскрыты особенности церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

© PhotoXpress/East News

Организацией церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после пятилетней борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, занимается ритуальная Военно-мемориальная компания.

Как рассказал Kp.ru директор артистки Стас Христов, родственники выразили желание, чтобы во время прощания на Троекуровском кладбище не велась фото и видеосъемка.

При этом все желающие смогут приехать в Покровский монастырь и проститься с Анастасией. Не будет также запрета на посещение Троекуровского кладбища в день похорон. К могиле Заворотнюк можно будет подойти сразу после погребения с 16:00 до 17:00.

Напомним, прощание с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. В тот же день актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как жила и умирала актриса Анастасия Заворотнюк. Подробности читайте в этом материале.

Источник фото:PhotoXpress/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анастасия Заворотнюк
смерть
актриса
похороны