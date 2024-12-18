Раскрыты доходы латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в России

Латвийский баскетболист Янис Тимма, покончивший с собой в ночь на 17 декабря на фоне переживаний из-за развода с певицей Анной Седоковой, мог зарабатывать около миллиона долларов в год.

Как пишет Абзац, карьеру в России латвийский спортсмен начал в статусе лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ. Он подписал контракт на два года с «Зенитом», где в среднем спортсмены зарабатывают порядка 300–500 тысяч долларов за сезон (3–5 млн рублей в месяц).

В «Химках», по данным источника, игроки получают меньше, примерно 1–2 миллиона рублей в месяц.

Как подчеркивает издание, точные доходы Тиммы неизвестны, но за два года в «Зените» он мог зарабатывать от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Во время двухлетнего контракта с «Химками» Янис заработал в районе 200 тысяч долларов за сезон.

В УНИКСе карьера Тиммы не сложилась – клуб расторг с ним контракт через три месяца.

В 2022 году баскетболист стал игроком американского клуба «Орландо» из G-Лиги. Базовая зарплата за сезон, который длится пять месяцев, там составляет 37 тысяч долларов (3,8 млн рублей или примерно 720 тысяч рублей в месяц).

При этом в США спортсмен явно жил не по средствам, так как арендовал для проживания с Анной Седоковой дом за 50 тысяч долларов в месяц. Певица вскоре вернулась в Москву и возобновила карьеру.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о его смерти.

Ранее сообщалось, что мать Яниса Тиммы собирает деньги на похороны сына в Латвии. Его семья находится в тяжелом положении.

Также за десять дней до смерти баскетболиста директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс дал интервью, в котором высказался о Тимме и выразил уверенность, что именно Анна Седокова «уничтожила его как игрока» и сломала карьеру.