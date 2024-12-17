«Седокова уничтожила его»: тренер Шенхофс говорил о несчастьях Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти

За десять дней до смерти баскетболиста Яниса Тиммы директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс дал интервью, в котором высказался о спортсмене. Он заявил, что Анна Седокова «уничтожила его как игрока» и он теперь никому не нужен.

17 декабря СМИ написали о смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Его тело нашли в центре Москвы, а сейчас всплывают подробности его жизни. Не так давно появилось интервью, в котором тренер Гунтис Шенхофс высказался о карьере Тиммы.

Мужчина отметил, что Янис был деревенским парнем из простой «бедной» семьи. У него началась карьера, он показывал хорошие результаты, становился звездой, а потом стал хуже играть. Он познакомился с Седоковой и его «ширма закрылась».

«Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось? Мне искренне жаль этого парня. Очень жаль. Седокова уничтожила его как игрока, сегодня он никому не нужен, его карьера закончена», – отметил тренер.

Гунтис Шенхофс добавил, что у спортсмена есть проблемы с финансовым положением. По его словам: «кошелек опустошен, и ему теперь нужно думать, как жить дальше». По мнению мужчины, теперь Янис играет там, где играет.

«Он уничтожен как человек. По сути, он сам себя уничтожил. И все, он пропал. Отношения с отцом испорчены. Это драма. По ней можно снимать фильм», – цитирует тренера Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова вышла на связь со слезами на глазах после новости о смерти бывшего мужа. Она заявила, что жила «как в аду».