Раскрыты детали развода Анны Седоковой с Янисом Тиммой

На судебный участок мирового судьи №150 поступило исковое заявление от певицы Анны Седоковой о расторжении брака с Янисом Тиммой. Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Уточняется, что судья пока не приняла решение о принятии иска к производству.

7 сентября Анна Седокова сообщила о намерении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой, в браке с которым состояла с 2020 года. Артистка рассказала, что ей и мужу было нелегко принять решение о расставании, но певица задумывалась о разрыве уже давно — полтора-два года назад. Седокова добавила, что ее отношения с Тиммой изжили себя.

Седокова воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от предпринимателя Максима Чернявского и Гектора от бизнесмена Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Ранее Анна Седокова призналась, что чувствует после развода с мужем.

Также сообщалось, что Седокова подала на развод в России, чтобы не делиться имуществом с Тиммой.