«Хватит все скидывать на меня и бесконечно делать больно»: Анна Седокова высказалась о разводе с мужем

Недавно стало известно, что певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. После разрыва с мужем экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на связь в личном блоге и рассказала, как переживает этот непростой период.

41-летняя певица призналась, что ей сейчас сложно, но она приняла решение продолжать работать, несмотря на тяжелое расставание с супругом.

«Вы не представляете, как сложно сейчас. Но я должна работать. У меня 25 числа большой концерт, который все так ждут», — написала Анна Седокова.

Сначала экс-солистка «ВИА Гры» довольно абстрактно высказывалась о разводе, однако после напора со стороны СМИ и поклонников решила прокомментировать разрыв со спортсменом. Анна Седокова опубликовала в соцсети эмоциональное сообщение и попросила оставить ее в покое.

«Я не хочу ничего комментировать. Я просто хочу, чтобы все от меня отстали. Мне ничего и ни от кого не нужно. Я никого не трогаю и ничего не прошу. Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. Я все решу. <…> Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно», — заявила певица.

Артистка отметила, что, несмотря ни на что, собирается «идти дальше».

«Я сильная, но у каждой силы есть предел. Но даже и когда она закончится, я встану. Потому что вставать и идти — это выбор. <…> Он соткан из бесконечных попыток, отказов, осуждений. Но это выбор. Выбор идти дальше. Выбор, который делаю я ради тех, чьи сердечки создала я. Все будет хорошо…» — высказалась знаменитость.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма прожили в браке четыре года. У пары нет общих детей, но баскетболист поладил с детьми певицы от предыдущих отношений, 19-летней Алиной и 7-летним Гектором. 13-летняя дочь артистки Моника живет с отцом в США. Недавно знаменитость подтвердила слухи о расставании с супругом, а 16 октября подала на развод.

Ранее сообщалось о том, что муж Анны Седоковой рассказал, как пытается спасти брак с певицей.