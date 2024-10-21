Певица Седокова придумала, как не отдавать имущество мужу после развода

Певица Анна Седокова решила подать на развод в России, хотя выходила замуж за баскетболиста Яниса Тимму в Америке. По информации Telegram-канала Mash, женщина не хочет делиться имуществом и деньгами.

По данным источника, в США разводится не так выгодно. Ведь там могут обязать Анну отдать мужу из Латвии часть недвижимости и денег со счетов. В распоряжении у певицы есть элитная квартира в центре Москвы, а у Тиммы в России ничего нет. В РФ имущество супругов могут поделить 50 на 50, а также обязать платить алименты – от четверти дохода. Но это при условии, если Янис усыновил ее двух несовершеннолетних детей от прошлых отношений. Недвижимость, находящуюся не в РФ, будут делить уже после вердикта московского суда.

Напомним, что певица и баскетболист были в браке четыре года. Это третий супруг знаменитости.

Ранее мы писали о том, почему на самом деле Анна Седокова подала на развод с баскетболистом. Сваха Анна Осипова высказалась об отношениях пары.

Также стало известно о том, что Янис Тимма хотел помириться с супругой и даже называл ее самой лучшей, а в свободное время смотрел ее клипы и снимал видео для соцсетей.