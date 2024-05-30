Раскрыто возможное место прощания с Анастасией Заворотнюк

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в московском театре имени Олега Табакова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что артистка играла в театре Табакова с 1993 года. К наиболее известным ее ролям можно отнести Наденьку из «Обыкновенной истории» и Варю из «Страстей по Бумбарашу».

Напомним, информация о смерти Анастасии Заворотнюк появилась в четверг, 30 мая. Новости о смерти звезды подтвердила ее дочь Анна.

В 2018 году актриса родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. Через некоторое время после родов знаменитость перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в различных СМИ появилась информация о возможной опухоли головного мозга у Заворотнюк. Близкие тщательно скрывали артистку от посторонних глаз и редко делились информацией о ее самочувствии.

Позднее убитая горем мать Анастасии Заворотнюк отреагировала на смерть дочери.