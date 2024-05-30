Убитая горем мать Анастасии Заворотнюк прокомментировала смерть дочери

30 мая стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, которая несколько лет боролась с раком головного мозга. Мать звезды Валентина не смогла подобрать слов, чтобы прокомментировать произошедшее.

С убитой горем женщиной связались журналисты портала Super. Во время разговора она плакала.

«Не могу сейчас ничего говорить», — сказала Валентина Борисовна.

Наиболее частую и агрессивную форму опухоли мозга, глиобластому, у Анастасии Заворотнюк выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Мии, которая появилась на свет путем ЭКО. Затем звезда «Моей прекрасной няни» прекратила появляться на публике. Ее поддерживал супруг, фигурист Петр Чернышев и дочь Анна. Именно муж актрисы оплачивал ее лечение.

Ранее дочь актрисы отреагировала на смерть мамы.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя счастливой, любящей, невероятной. Моя душа всегда с тобой», — сказала она.