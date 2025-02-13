Дочь Дмитрия Маликова Стефания пожаловалась на редкую форму лица в день 25-летия

Стефания Маликова пожаловалась на редкую форму лица в день 25-летия. Дочь Дмитрия Маликова опубликовала архивные кадры в соцсети.

13 февраля Стефания Маликова отметила 25-летие. В честь праздника дочь певца опубликовала детские снимки и пофантазировала, что бы она сказала себе маленькой. В первую очередь, она посоветовала не переживать по поводу щек. По словам Стефании, у нее редкая форма лица, ставшая уже «изюминкой». Маликова считает, что нужно любить и принимать себя.

«Все еще переживаешь из-за своих щек? У тебя редкая форма лица, в этом твоя изюминка. Хочешь всегда быть худой и видеть идеальную цифру на весах? Полюби себя такой, какая ты есть!», — заявила девушка.

Стефания отметила, что за прошедший год в ней произошли кардинальные внутренние изменения. По ее мнению, она прожила лучшие моменты жизни.

Увидев пост, Дмитрий Маликов публично поздравил наследницу с днем рождения.

«У меня лучшая дочь на свете! И сегодня у нее день рождения! С праздником, Стешенька! Я тебя очень люблю!» — резюмировал звездный отец.

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