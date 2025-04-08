Бизнес беременной Иды Галич терпит многомиллионные убытки

Бизнес Иды Галич стал убыточным. Годовая прибыль доставки суши просела с 8 миллионов рублей в 2023-м до -1,6 в 2024-м. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, бизнес беременной Иды показал отрицательный финансовый рост. Вероятная причина — просевшее качество. Россияне часто жаловались на дорогие суши, палочки с занозами и невкусную рыбу. Сама Галич не комментировала критику блюд.

За 2023 год прибыль компании составляла 8 миллионов рублей.

Ранее беременная Ида Галич встретилась с Конором Макгрегором в Дубае. Блогерша поделилась кадрами со спортсменом в соцсети. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой сократил сумму долгов до 10 тыс. руб. Год назад заведение певицы имело задолженность в 1,6 млн.