Раскрыта стоимость корпоратива с актерами фильма «Анора» Борисовым и Эйдельштейном

Раскрыты гонорары прославившихся благодаря фильму «Анора» актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна за частное мероприятие. Об этом пишет издание «Абзац».

По информации источника, за корпоратив с участием артистов потенциальному заказчику придется заплатить сумму от 2,5 млн рублей. Борисов и Эйдельштейн выступают исключительно в качестве ведущих мероприятий, других требований к заказчикам они, как правило, не предъявляют.

«На частные события артисты в последнее время соглашаются редко в свете их медийности. Но всё обсуждается. Минимум, который берут сейчас Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, — это плюс-минус одинаковые суммы — от 2,5 миллиона рублей. Раньше было 1,5 миллиона, но графики на лето, к примеру, у обоих расписаны, у них сейчас немного другие приоритеты», — поделилась с журналистами сотрудница ивент-агентства.

Ранее мы писали, что Юра Борисов появился на премии «Ника» в зеленых солнцезащитных очках.

Также сообщалось, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME.