23-летний актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME

Актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME. Об этом сообщает зарубежное издание Deadline.

William Morris Endeavor является ведущим агентством Голливуда, которое сотрудничает с Галь Гадот, Селеной Гомес, Анджелиной Джоли и многими другими. Теперь WME будет представлять интересы Марка во всех сферах, начиная от производства фильмов и заканчивая партнерскими отношениями с брендами.

Напомним, 23-летний Марк стал известен за рубежом благодаря фильму «Анора», триумфатору «Оскара». Следующий международный проект, в котором появится Марк – новый сезон «Мистера и миссис Смит» на Amazon Prime Video.

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