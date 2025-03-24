Актер Юра Борисов появился на премии «Ника» в зеленых солнцезащитных очках

Актер Юра Борисов впервые вышел в свет после триумфа на «Оскаре». Вместе с женой он посетил церемонию вручения премии «Ника». Артист приехал в строгом костюме с бабочкой и зеленых солнцезащитных очках.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

Премия «Ника» проходит в Москве 24 марта. Борисов с женой Анной Шевчук привлек внимание прессы. Супруга актера выбрала для выхода в свет бархатное платье и жемчужное ожерелье. Борисов сразу извинился перед журналистами за то, что не будет отвечать на вопросы. После фотографирования он удалился в зал.

На синей ковровой дорожке в этот день появилась еще одна супружеская пара – это Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский. Они позировали фотографам, перешептывались и смеялись. Актриса выбрала для выхода брючный костюм свободного кроя с галстуком. Кадры появления пары приводит StarHit.

Ранее актер Никита Кологривый выразил мнение, что Борисов заслуженно не получил «Оскар».